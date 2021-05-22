Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В "Роскосмосе" показали места для посадки первых ступеней ракет

В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает подобные летательные аппараты на сушу или морскую платформу.

22 мая, 16:57
<p>Фото © "Роскосмос" / <a href="https://www.roscosmos.ru/30826/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Космодром Восточный</a></p>

Фото © "Роскосмос" / Космодром Восточный

Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируют сажать северо-западнее города Алдан в Якутии. Эти данные следуют из презентации "Роскосмоса", представленной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко на марафоне "Новое знание".

Отметим, что двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). По планам она сменит эксплуатируемые сейчас ракеты "Союз-2".

Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования.

Ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники. Технология, создаваемая госкорпорацией, соответствует мировым аналогам и востребована среди гражданских заказчиков.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники

сегодня в 08:38

Глава концерна "Алмаз-Антей" рассказал о способности России дать отпор любым воздушно-космическим объектам

сегодня в 15:07

Кириенко заявил о необходимости возрастной маркировки компьютерных игр

сегодня в 17:20

Форварда Карнаухова признали лучшим игроком сборной России в матче с Великобританией

сегодня в 17:04

Юмористка "Аншлага" поиздевалась над модниками, повторив всё то же самое, но из старья: 10 нарядов

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1