В "Роскосмосе" показали места для посадки первых ступеней ракет

В настоящее время SpaceX Илона Маска приземляет такие аппараты либо на сушу, либо на морскую платформу.

Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируют сажать северо-западнее города Алдана в Якутии. Эти данные следуют из презентации "Роскосмоса", представленной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко на марафоне "Новое знание".

Отметим, что двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). По планам она сменит эксплуатируемые сейчас ракеты "Союз-2".

В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования.