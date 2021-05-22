В "Роскосмосе" показали места для посадки первых ступеней ракет
Фото © "Роскосмос" / Космодром Восточный
В настоящее время SpaceX Илона Маска приземляет такие аппараты либо на сушу, либо на морскую платформу.
Многоразовые первые ступени ракет-носителей "Амур-СПГ" при пуске с космодрома Восточный планируют сажать северо-западнее города Алдана в Якутии. Эти данные следуют из презентации "Роскосмоса", представленной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко на марафоне "Новое знание".
Отметим, что двухступенчатая ракета среднего класса "Амур-СПГ", первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году, будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащённую двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). По планам она сменит эксплуатируемые сейчас ракеты "Союз-2".
В настоящее время американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования.
Ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" начнёт использовать виртуальную реальность для разработки техники. Технология, создаваемая госкорпорацией, соответствует мировым аналогам и востребована среди гражданских заказчиков.