Захарова не исключила "русский след" в скандале со шпионажем США за Меркель

Всё более увлекательным назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скандал вокруг сообщений СМИ о слежке США при помощи Дании за европейскими политиками, в том числе канцлером Германии Ангелой Меркель. Захарова подметила: всё, что смогли страны ЕС, — потребовать объяснений от предполагаемых государств — участников шпионажа.

"Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела", — иронизирует представитель МИД РФ на своей странице в "Фейсбуке".

Она подчеркнула, что соседние с Данией Швеция и Норвегия не стали заявлять о высылке датских дипломатов или о других мерах.

Соседи — правительства Швеции и Норвегии — потребовали... Нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко", — пишет Захарова.