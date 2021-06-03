Захарова не исключила "русский след" в скандале со шпионажем США за Меркель
Российский дипломат подметила, что страны ЕС не придумали, как конкретно сформулировать претензию к Штатам, а лишь "нежно потребовали" объяснений.
Фото © Facebook / Мария Захарова
Всё более увлекательным назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скандал вокруг сообщений СМИ о слежке США при помощи Дании за европейскими политиками, в том числе канцлером Германии Ангелой Меркель. Захарова подметила: всё, что смогли страны ЕС, — потребовать объяснений от предполагаемых государств — участников шпионажа.
"Нельзя же сказать прямо: "Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела", — иронизирует представитель МИД РФ на своей странице в "Фейсбуке".
Она подчеркнула, что соседние с Данией Швеция и Норвегия не стали заявлять о высылке датских дипломатов или о других мерах.
Соседи — правительства Швеции и Норвегии — потребовали... Нет, не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США, не лишения их голосов в каких-нибудь международных структурах. Они потребовали объяснений от Дании. Но так, нежно потребовали. При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко", — пишет Захарова.
"Это неприемлемо": Макрон потребовал объяснений от США и Дании из-за слежки за европейскими политиками
Ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставляли Агентству национальной безопасности США данные для слежки за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.
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