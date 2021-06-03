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Россиянам объяснили опасность заброшенных страниц в соцсетях

Эксперт посоветовал чаще проверять и менять свои пароли, иначе любая учётная запись может обернуться потерями имиджа.

3 июня, 02:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Забытыми страницами в соцсетях может завладеть другой человек и навредить вашей репутации. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности Олег Седов. Он отметил, что современный способ защиты — двухфакторная авторизация — весьма эффективно защищает аккаунты. Другое дело, когда профиль создан до появления этого метода.

"Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть "угнаны", а вместе с ними "угнаны" и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и "угнать" их проще. Это вопрос кибергигиены", — сказал Олег Седов в интервью радио Sputnik.

Чем больше аккаунтов у человека в Интернете, тем больше риска. Поэтому Седов советует постоянно обновлять пароли. Даже давно забытая страница, которая не обновлялась и изначально не имела ничего компрометирующего, может неожиданно всплыть и нанести урон репутации. Личная жизнь бывшего хозяина окажется в руках хакера.

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"В таком случае я смогу от вашего лица публиковать всякую информацию мерзкого содержания, чтобы компрометировать вас. Если вы политический лидер либо успешный бизнесмен, то подрыв репутации может обернуться колоссальными потерями", — сказал Олег Седов.

Ранее Лайф писал, что хакер раскрыл признаки прослушки смартфона злоумышленниками. Даже программы из официального магазина могут предоставить преступникам доступ к телефону. Если же прослушивать гаджет будут специальные силовые ведомства, то человек об этом никогда не узнает, отметил эксперт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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