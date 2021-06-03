Россиянам объяснили опасность заброшенных страниц в соцсетях

Забытыми страницами в соцсетях может завладеть другой человек и навредить вашей репутации. Об этом предупредил специалист по информационной безопасности Олег Седов. Он отметил, что современный способ защиты — двухфакторная авторизация — весьма эффективно защищает аккаунты. Другое дело, когда профиль создан до появления этого метода.

"Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть "угнаны", а вместе с ними "угнаны" и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и "угнать" их проще. Это вопрос кибергигиены", — сказал Олег Седов в интервью радио Sputnik.

Чем больше аккаунтов у человека в Интернете, тем больше риска. Поэтому Седов советует постоянно обновлять пароли. Даже давно забытая страница, которая не обновлялась и изначально не имела ничего компрометирующего, может неожиданно всплыть и нанести урон репутации. Личная жизнь бывшего хозяина окажется в руках хакера.

"В таком случае я смогу от вашего лица публиковать всякую информацию мерзкого содержания, чтобы компрометировать вас. Если вы политический лидер либо успешный бизнесмен, то подрыв репутации может обернуться колоссальными потерями", — сказал Олег Седов.