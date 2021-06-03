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Психолог рассказала, как правильно организовать летний отдых детям

Во время каникул не стоит забывать знания, которые были получены в течение года.

3 июня, 04:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

После насыщенного учебного года всем детям необходим отдых. Однако, как отмечает семейный, детский психолог Наталья Наумова, необходимо грамотно подходить к организации каникул, с пользой для ребёнка.

Специалист в беседе с ФАН отметила, что, несмотря на каникулы, лучше не дать ребёнку забыть полученные знания. Для этого можно организовать различные занятия.

"Если мы говорим о младших школьниках, тогда необходимо в течение лета заниматься чтением, письмом и счётом. В зависимости у кого какие трудности. Очень важно не потерять знание языков — нужно повторять изученный материал, иначе к началу нового учебного года ребята будут с большими пробелами. Оптимально дать две-три недели ребёнку на отдых в начале каникул и далее приступать к занятиям", — сказала Наумова.

Если говорить непосредственно об отдыхе, то она рекомендует детям больше проводить времени на свежем воздухе. По возможности отдых лучше организовать у воды.

"Если ребёнка не удалось отправить в лагерь, необходимо обеспечить ему интересный досуг: экскурсии в зоопарки, походы, поездки в ближайшие города", — советует психолог.

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Ранее её коллега назвал причины детской агрессии в школах. Бороться с этим можно посредством укрепления института семьи и продвижения позитивных образов в Интернете, на телевидении.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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