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Адвокат рассказала, как можно оказаться владельцем чужой фирмы

Если начали приходить странные, безосновательные письма, это повод для серьёзного беспокойства.

3 июня, 04:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Цифровизация, облегчая бюрократические процессы, может также упростить задачу мошенников, и человек может обнаружить, что на него зарегистрировали фирму и он обязан теперь нести всю материальную и другую ответственность. Как это возможно, рассказала адвокат Надежда Ермолаева.

"Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы", — говорит юрист в интервью агентству "Прайм".

Если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, начали вызывать в налоговую, следует проверить, не стали ли вы участником чьей-то незаконной схемы. Для этого можно использовать сервисы ФНС России на сайте nalog.gov.ru, прочие государственные и коммерческие ресурсы. Если что-то выяснили — обращайтесь в налоговые и правоохранительные органы, советует адвокат.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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