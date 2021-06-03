Пентагон решил ускорить развёртывание гиперзвукового оружия

Власти США планируют ускорить создание и развёртывание гиперзвукового оружия, прежде всего крылатых ракет воздушного базирования. Деньги на это в государственном бюджете есть. Об этом заявил замдиректора отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Минобороны США Майкл Уайт.

"Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, — мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала", — приводит ТАСС слова Уайта в Центре стратегических и международных исследований.

Он добавил, что Пентагон сейчас занимается программами по созданию наступательного и оборонительного вооружения в этой сфере. США нужна "целая серия" подобного оружия".