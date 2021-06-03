Пентагон решил ускорить развёртывание гиперзвукового оружия
США рассчитывают получить "целую серию" подобного оружия, как оборонительного, так и наступательного.
Ракета AGM-183A на бомбардировщике. Фото © Wikipedia
Власти США планируют ускорить создание и развёртывание гиперзвукового оружия, прежде всего крылатых ракет воздушного базирования. Деньги на это в государственном бюджете есть. Об этом заявил замдиректора отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Минобороны США Майкл Уайт.
"Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, — мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала", — приводит ТАСС слова Уайта в Центре стратегических и международных исследований.
Он добавил, что Пентагон сейчас занимается программами по созданию наступательного и оборонительного вооружения в этой сфере. США нужна "целая серия" подобного оружия".
Как рассказывал Лайф, 18 мая в США сообщили о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Скорость ракеты превышает скорость звука в 17 раз. Предполагается, что она будет способна поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 мили (примерно 2776 километров).
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