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Пентагон решил ускорить развёртывание гиперзвукового оружия

США рассчитывают получить "целую серию" подобного оружия, как оборонительного, так и наступательного.

3 июня, 03:52
<p>Ракета AGM-183A на бомбардировщике. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-183_ARRW#/media/File:AGM-183A_ARRW_on_a_B-52,_June_2019_(190612-F-HP195-0014)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Ракета AGM-183A на бомбардировщике. Фото © Wikipedia

Власти США планируют ускорить создание и развёртывание гиперзвукового оружия, прежде всего крылатых ракет воздушного базирования. Деньги на это в государственном бюджете есть. Об этом заявил замдиректора отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Минобороны США Майкл Уайт.

"Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, — мы действительно ускоряем развёртывание данного потенциала", — приводит ТАСС слова Уайта в Центре стратегических и международных исследований.

Военный обозреватель заявил, что США слишком рано хвастаются своей "супер-пупер-ракетой"

Военный обозреватель заявил, что США слишком рано хвастаются своей "супер-пупер-ракетой"

Он добавил, что Пентагон сейчас занимается программами по созданию наступательного и оборонительного вооружения в этой сфере. США нужна "целая серия" подобного оружия".

Как рассказывал Лайф, 18 мая в США сообщили о новом оружии, способном ударить по Москве из Лондона. Скорость ракеты превышает скорость звука в 17 раз. Предполагается, что она будет способна поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 мили (примерно 2776 километров).

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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