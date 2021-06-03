Американские журналисты узнали, что их разговоры перехватывал Минюст

Телефонные разговоры и электронная переписка четырёх журналистов газеты The New York Times были тайно получены Минюстом США при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом издание сообщает на своём сайте.

По информации газеты, уведомление от Минюста о том, что их сведения были переданы прежней вашингтонской администрации, журналисты издания получили в среду. В статье говорится, что речь идёт о данных по поводу телефонных разговоров и электронной переписки сотрудников газеты за период с 14 января по 30 апреля 2017 года. Эти сведения Белый дом запрашивал в прошлом году.

"Изъятие данных телефонных разговоров журналистов в корне подрывает принцип свободы прессы. Это грозит тем, что источники, которые предоставляют нам необходимую информацию о работе правительства, предпочтут молчать", — заявил главный редактор газеты Дин Баке.