Американские журналисты узнали, что их разговоры перехватывал Минюст
По данным СМИ, сбор данных инициировала администрация бывшего президента Дональда Трампа.
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Телефонные разговоры и электронная переписка четырёх журналистов газеты The New York Times были тайно получены Минюстом США при администрации экс-президента США Дональда Трампа. Об этом издание сообщает на своём сайте.
По информации газеты, уведомление от Минюста о том, что их сведения были переданы прежней вашингтонской администрации, журналисты издания получили в среду. В статье говорится, что речь идёт о данных по поводу телефонных разговоров и электронной переписки сотрудников газеты за период с 14 января по 30 апреля 2017 года. Эти сведения Белый дом запрашивал в прошлом году.
"Изъятие данных телефонных разговоров журналистов в корне подрывает принцип свободы прессы. Это грозит тем, что источники, которые предоставляют нам необходимую информацию о работе правительства, предпочтут молчать", — заявил главный редактор газеты Дин Баке.
Примечательно, что журналисты, которые были подвержены прослушке, были соавторами статьи о бывшем главе ФБР Джеймсе Коми. Она была опубликована 22 апреля 2017 года, и в ней говорилось о "политических" расследованиях, которые проводило ФБР под руководством Коми.
Напомним, согласно докладу американской нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась "очернить" демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. В Кремле не согласились с такими выводами и назвали доклад абсолютно безосновательным и бездоказательным.
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