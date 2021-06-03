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Составлен список вакансий в Москве с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Такой заработок обещают, к примеру, технику-керамисту в стоматологической лаборатории.

3 июня, 03:03
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве есть шанс зарабатывать более 200 тысяч рублей, даже не занимая высокие руководящие должности. К примеру, на месте дизайнера-консультанта, помощника по хозяйству. Список из подобных вакансий составили аналитики сервиса "Работа.ру".

Как отмечает RT, было изучено более 30 тысяч вакансий. Так, до 300 тысяч рублей в месяц предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. Требования — высшее образование, стаж работы в такой должности в крупной компании.

А до 280 тысяч рублей могут получать помощники по хозяйству в загородном доме. Им также будет предоставлено проживание. Чуть меньше — до 250 тысяч рублей — может получать дизайнер-консультант в мебельном салоне.

Названы вакансии с доходом почти 200 тысяч рублей в месяц

Названы вакансии с доходом почти 200 тысяч рублей в месяц

Техник-керамист, который нужен стоматологической лаборатории, сможет получать также до четверти миллиона рублей ежемесячно. От 200 тысяч готовы платить операционному директору в транспортной компании.

Ранее Лайф сообщал, что Роструд соберёт все вакансии на одной платформе. В обновление IT-системы "Работа в России" будет инвестировано почти полмиллиарда рублей. Эти средства пойдут на создание общероссийской базы вакансий и резюме. Роструд рассчитывает создать государственного конкурента частным рекрутинговым площадкам.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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