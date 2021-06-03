Составлен список вакансий в Москве с зарплатой выше 200 тысяч рублей

В Москве есть шанс зарабатывать более 200 тысяч рублей, даже не занимая высокие руководящие должности. К примеру, на месте дизайнера-консультанта, помощника по хозяйству. Список из подобных вакансий составили аналитики сервиса "Работа.ру".

Как отмечает RT, было изучено более 30 тысяч вакансий. Так, до 300 тысяч рублей в месяц предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. Требования — высшее образование, стаж работы в такой должности в крупной компании.

А до 280 тысяч рублей могут получать помощники по хозяйству в загородном доме. Им также будет предоставлено проживание. Чуть меньше — до 250 тысяч рублей — может получать дизайнер-консультант в мебельном салоне.

Техник-керамист, который нужен стоматологической лаборатории, сможет получать также до четверти миллиона рублей ежемесячно. От 200 тысяч готовы платить операционному директору в транспортной компании.