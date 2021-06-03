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"Вывезти на Украину": Милонов предложил лишить одну категорию россиян пенсии

Депутат также уверен, что эти люди должны быть лишены права называть себя гражданами страны.

3 июня, 02:29
<p>Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Виталий Милонов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ограничения для коллекторов. По его мнению, их нужно лишить пенсии и гражданства.

"Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", — пояснил депутат свою точку зрения в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов также подчеркнул, что репрессивные функции должны быть только у государства, а не у частных лиц или компаний. Он считает, что коллекторы должны просить прощения у общества.

"Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают", — подытожил он.

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Ранее Лайф рассказывал, как найти управу на коллекторов, которые используют в своей работе "нестандартные" методы выбивания долгов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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