Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести ограничения для коллекторов. По его мнению, их нужно лишить пенсии и гражданства.

"Я предлагаю юридически записать, что коллектор, лицо, которое работает коллектором, лишается права называть себя гражданином. Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьём вашего сына, если он не вернёт долг микрофинансовой организации", — пояснил депутат свою точку зрения в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Милонов также подчеркнул, что репрессивные функции должны быть только у государства, а не у частных лиц или компаний. Он считает, что коллекторы должны просить прощения у общества.

"Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Нам не нужны такие сограждане, пускай там работают", — подытожил он.