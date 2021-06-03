Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Достали из головы 15 пуль: В Биробиджане живодёр обстрелял собаку в упор

Мужчина задержан, на него заведено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли".

3 июня, 02:24

В Биробиджане живодёр обстрелял собаку в упор. Видео © Соцсети

В Биробиджане очевидцы сняли на видео попытку расправы над домашним животным — мужчина из ружья в упор обстрелял пса около конуры, записали это на камеру. После появления кадров в соцсетях делом занялась прокуратура.

"Стреляли из пневматики, нашли в области головы 15 пуль!!! Это живодёрство чистой воды! Они просто издевались над ним! Пули не проникли в череп, но раздробили все ткани вокруг. У Мишки долго будут невыносимые боли. Он, скорее всего, выживет, мы будем об этом заботиться. Страшная история. Страшно не за безгрешных собак и кошек, страшно за то, что творится с человеческими душами..." — написала зоозащитница под фото забинтованного животного.

На живодёра заведено дело, ему грозит уголовное наказание. Пока идёт следствие.

"Установлено, что в частном домовладении на ул. Лермонтова, 41 в г. Биробиджане мужчина из хулиганских побуждений произвёл не менее 15 выстрелов из ружья в собаку. По указанному факту отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений)", — сообщает прокуратура области.

"Истощение сильной степени": Трёх полуживых животных спасли после месяца заточения в запертой квартире

"Истощение сильной степени": Трёх полуживых животных спасли после месяца заточения в запертой квартире

Ранее Лайф рассказывал о другом случае издевательства над животными: измученных лисиц заставили выступать в цирке и привели в ярость жителей Челябинской области. На видео заметно, что во время выполнения номера животные с трудом передвигают ноги, а после их берут на руки и уносят с арены.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Избил за недержание и выгнал на улицу: в Саранске зоозащитники забрали больного пса у хозяина-живодёра

5 мая, 21:13

Дорогой кусь: Как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

вчера в 21:40

Как тебе такое, Илон Маск?: Под Нижним Новгородом "Теслу" расписали под хохлому

вчера в 23:47

Американские журналисты узнали, что их разговоры перехватывал Минюст

сегодня в 03:04

Составлен список вакансий в Москве с зарплатой выше 200 тысяч рублей

сегодня в 03:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1