В Биробиджане живодёр обстрелял собаку в упор. Видео © Соцсети

В Биробиджане очевидцы сняли на видео попытку расправы над домашним животным — мужчина из ружья в упор обстрелял пса около конуры, записали это на камеру. После появления кадров в соцсетях делом занялась прокуратура.

"Стреляли из пневматики, нашли в области головы 15 пуль!!! Это живодёрство чистой воды! Они просто издевались над ним! Пули не проникли в череп, но раздробили все ткани вокруг. У Мишки долго будут невыносимые боли. Он, скорее всего, выживет, мы будем об этом заботиться. Страшная история. Страшно не за безгрешных собак и кошек, страшно за то, что творится с человеческими душами..." — написала зоозащитница под фото забинтованного животного.

На живодёра заведено дело, ему грозит уголовное наказание. Пока идёт следствие.

"Установлено, что в частном домовладении на ул. Лермонтова, 41 в г. Биробиджане мужчина из хулиганских побуждений произвёл не менее 15 выстрелов из ружья в собаку. По указанному факту отделом дознания МОМВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений)", — сообщает прокуратура области.