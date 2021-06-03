В Польше призвали перейти с Россией на язык войны
Отмечается, что Москва якобы стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут только подготовить страну в военной сфере.
Фото © ТАСС / MARCIN BIELECKI
Россия стремится "разрушить барьеры международного права", заявил зампредседателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик.
"Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык", — приводит его слова издание Interia.
По мнению Мулярчика, Россия пытается испытать Польшу на прочность, он призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Но полностью полагаться на западных союзников не стоит, полагает политик, обращая внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере.
Ранее Лайф сообщал, что в Польше назвали "Северный поток – 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции". В администрации президента республики считают, что газ, который пойдёт в Европу по трубопроводу, "сделает Германию зависимой от российских поставок". Напомним, сенатор Владимир Джабаров пояснил, почему пуск "Северного потока – 2" станет большим ударом для Польши. Член Совфеда также упрекнул Варшаву в борьбе с "российской угрозой" ради своих экономических интересов.
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