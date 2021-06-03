В Польше призвали перейти с Россией на язык войны

Россия стремится "разрушить барьеры международного права", заявил зампредседателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик.

"Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык", — приводит его слова издание Interia.

По мнению Мулярчика, Россия пытается испытать Польшу на прочность, он призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Но полностью полагаться на западных союзников не стоит, полагает политик, обращая внимание на "неоднозначную" политику Германии, которая поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2". По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой, а поляки могут сделать в ответ лишь одно — соответствующим образом подготовить страну в военной сфере.