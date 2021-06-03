Япония назвала неприемлемым задержание её рыболовного судна в России
По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был объявлен протест, отметили там.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Правительство Японии назвало неприемлемым задержание в РФ японского рыболовного судна пограничниками в Охотском море 28 мая. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
"По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нём моряков", — сказал он.
Като отметил, что по имеющимся данным, судно вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. Он также подчеркнул, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается, они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.
Напомним, пограничники РФ задержали в Охотском море японскую рыболовецкую шхуну. Экипаж судна пытался скрыться, когда российская сторона озвучила требование об остановке. А ранее в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.
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