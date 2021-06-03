Япония назвала неприемлемым задержание её рыболовного судна в России

Правительство Японии назвало неприемлемым задержание в РФ японского рыболовного судна пограничниками в Охотском море 28 мая. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нём моряков", — сказал он.