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Япония назвала неприемлемым задержание её рыболовного судна в России

По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был объявлен протест, отметили там.

3 июня, 03:57
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Правительство Японии назвало неприемлемым задержание в РФ японского рыболовного судна пограничниками в Охотском море 28 мая. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

"По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Мы требуем скорейшего освобождения судна и находящихся на нём моряков", — сказал он.

Като отметил, что по имеющимся данным, судно вело промысел в эксклюзивной экономической зоне Японии. Он также подчеркнул, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается, они обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В Японии рассматривают столкновение двух судов в Охотском море как преступную халатность

В Японии рассматривают столкновение двух судов в Охотском море как преступную халатность

Напомним, пограничники РФ задержали в Охотском море японскую рыболовецкую шхуну. Экипаж судна пытался скрыться, когда российская сторона озвучила требование об остановке. А ранее в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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