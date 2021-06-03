Дипломаты США не приняли письмо семьи Ярошенко с просьбой о его помиловании
Это уже не первая попытка родных лётчика подать прошение, но ответа на обращения нет. Россиянин осуждён в Штатах на 20 лет.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Письмо, в котором жена и дочь лётчика Константина Ярошенко попросили помиловать его, не приняли в Посольстве США в Москве. В письме семья обращалась к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.
"В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчёту об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идёт обратно", — сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко в беседе с ТАСС.
Она также уточнила, что ещё два письма были направлены непосредственно в США. Их судьба пока не известна. Однако два предыдущих остались без ответа.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Он неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.
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