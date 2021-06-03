Дипломаты США не приняли письмо семьи Ярошенко с просьбой о его помиловании

Письмо, в котором жена и дочь лётчика Константина Ярошенко попросили помиловать его, не приняли в Посольстве США в Москве. В письме семья обращалась к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену.

"В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчёту об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идёт обратно", — сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко в беседе с ТАСС.

Она также уточнила, что ещё два письма были направлены непосредственно в США. Их судьба пока не известна. Однако два предыдущих остались без ответа.