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Опрос показал готовность россиян платить больше налогов ради помощи бедным

Чуть менее трети участников исследования при этом считают, что налоги нужно только понижать.

3 июня, 04:26
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Опрос показал, что более половины взрослых россиян (54%) готовы платить больше налогов, если дополнительные сборы пойдут на бесплатный доступ к госуслугам, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности, для бедных. В то же время 28% опрошенных считают, что налоги должны быть как можно меньше.

Как сообщает РБК, 83% участников опроса ВЦИОМ высказались за прогрессивную шкалу налогообложения, то есть когда богатые платят больше. Только 13% поддерживают сохранение равной ставки. Чуть меньше половины респондентов (45%) готовы платить больше, если повысится качество и доступность госуслуг. Треть (33%) предполагают, что в этом направлении ничего не улучшится, и отчислять больше денег не согласны.

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Ранее Лайф писал, что в Торгово-промышленной палате предложили повысить налоги для богатых. А для низкооплачиваемых работников сборы, наоборот, нужно обнулить.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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