За сутки в России выявили 8933 случая коронавируса
Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в стране зарегистрировано 5 099 182 заболевших.
Фото © ТАСС / Семен Лиходеев
За сутки в России выявили 8933 новых случая коронавируса, умерло 393 пациента, а полностью выздоровело 9383. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Больше всего выявленных случаев в Москве (+2876 за сутки), Петербурге (+841), Подмосковье (+770), Ростовской (+158) и Нижегородской областях (+155). Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших за сутки в Москве (+2682), Петербурге (+1239), Подмосковье (+728), Ростовской области (+268) и Башкирии (+146). В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии ковида в России выявлено 5 099 182 случая заболевания в 85 регионах. За весь период умерло 122 660 пациентов, выздоровело — 4 711 982.
Напомним, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в России нет третьей волны коронавируса, заболеваемость снижается. Кроме того, растёт число привившихся граждан — первый компонент вакцины получили уже более 18 миллионов жителей страны.
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