На трассе между Москвой и Петербургом впервые в России запустят беспилотное движение

До 2024 года федеральная трасса М11 "Нева" между Москвой и Санкт-Петербургом станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Как сообщает Минтранс в пресс-релизе, соответствующее соглашение было подписано с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума.



"Соглашение в первый день ПМЭФ-2021 подписано с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), предприятиями "КамАЗ", "Национальные телематические системы" (НТС), "Сберавтотех", "Деловые линии", Globaltruck и "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и ведущим ретейлером страны X5 Group", — уточнили в министерстве.

При этом сами беспилотники заезжать в города, по крайней мере на тестовом этапе, не будут. Для них на подъездах к Москве и Петербургу на М11 сделают специальные хабы. Кроме того, около Твери будет построена обходная дорога, чтобы исключить выезд беспилотников на реконструированный участок трассы M10.

Отмечается, что использование беспилотных грузовиков позволит на 25% увеличить скорость доставки и более чем на 10% снизит себестоимость перевозок.