В Белоруссии ещё один телеграм-канал признали экстремистским

В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Жодино для жизни чат", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

"Прокуратура города Жодино в рамках надзора за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного телеграм-канала "Жодино для жизни чат" неоднократно размещали на нём экстремистские материалы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация канала, в свою очередь, не принимала никаких мер для предотвращения появления таких публикаций. Прокурор Жодино подготовил и направил в суд соответствующее заявление, которое было удовлетворено в полном объёме. Копия решения суда направлена в Министерство информации страны для включения в республиканский список экстремистских материалов.