В Белоруссии ещё один телеграм-канал признали экстремистским
Отмечается, что пользователи ресурса неоднократно размещали на нём соответствующие материалы, а администрация не принимала мер для предотвращения их публикации.
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В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Жодино для жизни чат", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
"Прокуратура города Жодино в рамках надзора за соблюдением законодательства установила, что с 8 октября 2020 года владельцы, администраторы и пользователи информационного телеграм-канала "Жодино для жизни чат" неоднократно размещали на нём экстремистские материалы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация канала, в свою очередь, не принимала никаких мер для предотвращения появления таких публикаций. Прокурор Жодино подготовил и направил в суд соответствующее заявление, которое было удовлетворено в полном объёме. Копия решения суда направлена в Министерство информации страны для включения в республиканский список экстремистских материалов.
Ранее Лайф рассказывал, что 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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