В Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный

Следственное управление СК России по Амурской области возбудило два уголовных дела по махинациям при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в первом УД за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива подрядчик получил 600 миллионов рублей из-за должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ).

По предварительным данным следователей, 15 июня прошлого года АО "ЦЭНКИ" заключило с дирекцией космодрома Восточный госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2", находящемся в закрытом административно-территориальном образовании Циолковский Амурской области. Через месяц центр подписал три соглашения с московской строительной компанией ООО "Респект-СМ" на сумму свыше четырёх миллиардов рублей. Исходя из условий договора, руководство ЦЭНКИ должно было авансом отчислить подрядчику 10 процентов от изначальной стоимости контракта, однако в итоге превысило свои полномочия и выплатило компании 700 миллионов рублей, хотя выполненные работы соответствовали затратам всего на 100 миллионов.

В этой связи против неустановленных сотрудников ЦЭНКИ было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. При этом в материалах к нему указывается, что судимость может быть погашена, поскольку центром при заключении договора была предоставлена банковская гарантия.

Во втором возбуждённом СК новом деле по Восточному рассматривается мошенничество в особо крупных размерах со стороны аффилированной с ООО "Респект-СМ" компании "Баваль", которая должна была осуществлять строительные работы на космодроме.

Согласно версии следствия, в отделение Федерального казначейства обеими компаниями предоставлялись фиктивные акты приёмки строительно-монтажных работ, в числе которых были счета-фактуры, а также справки о стоимости выполненных работ и внутренних затратах на объекте. В соответствии с этими документами компании получили от казначейства 59,8 миллиона рублей, а должностные лица, в свою очередь, распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

В то же время было установлено, что компания "Баваль" в действительности не выполняла никаких строительно-монтажных работ на космодроме, а "Респект-СМ", соответственно, никак не могла их принять. Также отмечается, что госкорпорация "Роскосмос" всячески содействует следствию и не вмешивается в делопроизводство.