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В Амурской области возбудили новые уголовные дела по миллионным махинациям на космодроме Восточный

В одном из них речь идёт о превышении должностных полномочий, а в другом — о мошенничестве в особо крупных размерах. При этом оба протокола касаются строительства на объекте.

3 июня, 08:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следственное управление СК России по Амурской области возбудило два уголовных дела по махинациям при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, в первом УД за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива подрядчик получил 600 миллионов рублей из-за должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ).

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По предварительным данным следователей, 15 июня прошлого года АО "ЦЭНКИ" заключило с дирекцией космодрома Восточный госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте "Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2", находящемся в закрытом административно-территориальном образовании Циолковский Амурской области. Через месяц центр подписал три соглашения с московской строительной компанией ООО "Респект-СМ" на сумму свыше четырёх миллиардов рублей. Исходя из условий договора, руководство ЦЭНКИ должно было авансом отчислить подрядчику 10 процентов от изначальной стоимости контракта, однако в итоге превысило свои полномочия и выплатило компании 700 миллионов рублей, хотя выполненные работы соответствовали затратам всего на 100 миллионов.

В этой связи против неустановленных сотрудников ЦЭНКИ было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. При этом в материалах к нему указывается, что судимость может быть погашена, поскольку центром при заключении договора была предоставлена банковская гарантия.

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Во втором возбуждённом СК новом деле по Восточному рассматривается мошенничество в особо крупных размерах со стороны аффилированной с ООО "Респект-СМ" компании "Баваль", которая должна была осуществлять строительные работы на космодроме.

Согласно версии следствия, в отделение Федерального казначейства обеими компаниями предоставлялись фиктивные акты приёмки строительно-монтажных работ, в числе которых были счета-фактуры, а также справки о стоимости выполненных работ и внутренних затратах на объекте. В соответствии с этими документами компании получили от казначейства 59,8 миллиона рублей, а должностные лица, в свою очередь, распорядились денежными средствами по своему усмотрению.

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В то же время было установлено, что компания "Баваль" в действительности не выполняла никаких строительно-монтажных работ на космодроме, а "Респект-СМ", соответственно, никак не могла их принять. Также отмечается, что госкорпорация "Роскосмос" всячески содействует следствию и не вмешивается в делопроизводство.

А в октябре прошлого года сообщалось, что руководителя космодрома Восточный и одновременно директора одноимённого космического центра филиала ЦЭНКИ Романа Бобкова арестовали и заключили под стражу на два месяца по подозрению в подстрекательстве к служебному подлогу и злоупотреблению должностными полномочиями. Предполагаемый ущерб от совершённого преступления составлял полмиллиарда рублей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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