Силуанов заявил об отсутствии административного регулирования цен в России
Рост стоимости ряда товаров беспокоит государство, при этом власти работают с производителями посредством рыночного инструментария.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
В России нет административного регулирования цен, поскольку функционируют рыночные инструменты. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ.
"Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", — объяснил министр.
Силуанов сообщил, что государство не заставляет производителей продавать свою продукцию по какой-то конкретной цене.
"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", — отметил глава Минфина.
Ранее Минпромторг попросил ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца. По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, эта мера поможет избежать дефицита продукта на рынке.
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