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Силуанов заявил об отсутствии административного регулирования цен в России

Рост стоимости ряда товаров беспокоит государство, при этом власти работают с производителями посредством рыночного инструментария.

3 июня, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В России нет административного регулирования цен, поскольку функционируют рыночные инструменты. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе своего выступления на сессии ПМЭФ.

"Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", — объяснил министр.

Силуанов сообщил, что государство не заставляет производителей продавать свою продукцию по какой-то конкретной цене.

"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", — отметил глава Минфина.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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