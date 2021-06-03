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СМИ узнали, сколько миллионов заплатили Шнурову за выступление на ПМЭФ-2021

Ранее лидер "Ленинграда" признавался, что миллион долларов — не та сумма, за которую он готов выйти старым составом.

3 июня, 08:21
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв </p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

На Петербургском международном экономическом форуме для ВИП-гостей выступит не только новый проект Сергея Шнурова — группа "Зоя", но и сам "Ленинград". По данным СМИ, за воссоединение группировки на сцене заплатили весьма приличную сумму.

"Слышал, что за выступление Шнурову на ПМЭФ-2021 предложили где-то 60 миллионов российских рублей. Что-то около миллиона долларов. Насчёт того, каким составом соберутся, этого не знаю. Знаю, что выступят как группа "Ленинград", — рассказал источник kp.ru.

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Другой собеседник издания уточнил, что, скорее всего, речь идёт именно о гонораре самого Шнура, а сумма за выступление всей группы гораздо выше: коллективу могут заплатить дополнительно четыре-пять миллионов рублей, ещё райдер, свет, звук, техника.

При этом недавно музыкант в интервью YouTube-каналу "Стрелец-молодец!" рассказал, что не станет выходить на сцену за миллион долларов и ждёт гонораров побольше.

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Ранее сообщалось, что Шнуров презентовал новую группу и получил шквал критики. Поклонники фронтмена "Ленинграда" обрадовались его появлению в соцсетях, но принять новый проект оказались готовы не все.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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