СМИ узнали, сколько миллионов заплатили Шнурову за выступление на ПМЭФ-2021

На Петербургском международном экономическом форуме для ВИП-гостей выступит не только новый проект Сергея Шнурова — группа "Зоя", но и сам "Ленинград". По данным СМИ, за воссоединение группировки на сцене заплатили весьма приличную сумму.

"Слышал, что за выступление Шнурову на ПМЭФ-2021 предложили где-то 60 миллионов российских рублей. Что-то около миллиона долларов. Насчёт того, каким составом соберутся, этого не знаю. Знаю, что выступят как группа "Ленинград", — рассказал источник kp.ru.

Другой собеседник издания уточнил, что, скорее всего, речь идёт именно о гонораре самого Шнура, а сумма за выступление всей группы гораздо выше: коллективу могут заплатить дополнительно четыре-пять миллионов рублей, ещё райдер, свет, звук, техника.

При этом недавно музыкант в интервью YouTube-каналу "Стрелец-молодец!" рассказал, что не станет выходить на сцену за миллион долларов и ждёт гонораров побольше.