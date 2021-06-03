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Стало известно о новом штрафе для автомобилистов за превышение "средней скорости"

На участках автодорог России планируют установить специальные комплексы контроля для снижения аварийности.

3 июня, 07:57
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России планируется ввести административную ответственность за превышение водителями допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. Об этом сообщили на портале Autonews.ru.

В настоящее время отсутствует отдельная статья за проезд по отрезкам дороги на скорости выше разрешённой. Из-за этого автомобилисты могли обращаться в суды для оспаривания выписанных штрафов.

Эту проблему будут решать посредством уже сертифицированных комплексов контроля средней скорости. Согласно исследованиям, показатели аварийности снижаются до 50% (в случае с обычными камерами — лишь на 15–20%) на тех участках дорог, где функционируют подобные технологии.

"На практике это выглядит так: первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, а вторая — момент, когда автомобиль выезжает за его пределы. Время на камерах синхронизируется по сигналу спутников", — объяснили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око".

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Напомним, что до конца 2021 года специалисты МВД развернут на территории России систему "Паутина", предназначенную для предупреждения и раскрытия угонов автомобилей, а также для поиска машин, скрывшихся с места ДТП.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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