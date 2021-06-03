Стало известно о новом штрафе для автомобилистов за превышение "средней скорости"

В России планируется ввести административную ответственность за превышение водителями допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. Об этом сообщили на портале Autonews.ru.

В настоящее время отсутствует отдельная статья за проезд по отрезкам дороги на скорости выше разрешённой. Из-за этого автомобилисты могли обращаться в суды для оспаривания выписанных штрафов.

Эту проблему будут решать посредством уже сертифицированных комплексов контроля средней скорости. Согласно исследованиям, показатели аварийности снижаются до 50% (в случае с обычными камерами — лишь на 15–20%) на тех участках дорог, где функционируют подобные технологии.

"На практике это выглядит так: первая камера фиксирует время въезда автомобиля на участок контроля, а вторая — момент, когда автомобиль выезжает за его пределы. Время на камерах синхронизируется по сигналу спутников", — объяснили в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око".