Отмечается, что такая модель помогает мобильности населения и существенно удешевляет перевозки.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в России может появиться ещё один лоукостер — в средней полосе. Об этом он сообщил в ходе сессии "Транспортный каркас экономики" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Задача Минтранса, имея такую перспективную модель, и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки", — сказал глава ведомства.

Стоит отметить, что сейчас в России существует один лоукостер — "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот".