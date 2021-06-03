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Регион
Опубликовано 3 июня 2021, 10:35

В России может появиться ещё один лоукостер

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Отмечается, что такая модель помогает мобильности населения и существенно удешевляет перевозки.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в России может появиться ещё один лоукостер — в средней полосе. Об этом он сообщил в ходе сессии "Транспортный каркас экономики" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Задача Минтранса, имея такую перспективную модель, и все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки", — сказал глава ведомства.

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Стоит отметить, что сейчас в России существует один лоукостер — "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот".

Ранее Лайф рассказывал, что Минтрансам России и Белоруссии поручили определить города РФ для прямого авиасообщения. Глава республики попросил российскую сторону изучить вопрос организации перелётов "Белавиа" в Сочи, Краснодарский край, Казань и другие города.

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Варвара Романова
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