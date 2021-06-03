В России в начале года уменьшилось число разводов
При этом, согласно данным Росстата, больше всего пар рассталось в Москве, Подмосковье, в Краснодарском крае, а также в Петербурге и Свердловской области.
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В России число разводов за период с января по февраль текущего года снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого оказались данные Росстата.
Как показывает статистика, с января по февраль 2021 года было зафиксировано порядка 86 тысяч разводов, в прошлом году этот показатель был равен 97,7 тысячи. При этом число браков за аналогичный период составило 99,3 тысячи, а вот в 2020 году было зарегистрировано 107 тысяч.
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Больше всего разводов в начале 2021 года было зафиксировано в Москве (7,4 тысячи), Подмосковье (почти 5 тысяч), в Краснодарском крае (3,8 тысячи), а также в Петербурге (3,5 тысячи) и Свердловской области (2,8 тысячи). При этом в некоторых регионах за такой же период распалось малое количество семей. Так, меньше всего разводов наблюдалось в ЯНАО (34), на Чукотке (35), в Ингушетии (93) и Магаданской области (100).
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