В России в начале года уменьшилось число разводов

В России число разводов за период с января по февраль текущего года снизилось в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает телеканал RT, в распоряжении которого оказались данные Росстата.

Как показывает статистика, с января по февраль 2021 года было зафиксировано порядка 86 тысяч разводов, в прошлом году этот показатель был равен 97,7 тысячи. При этом число браков за аналогичный период составило 99,3 тысячи, а вот в 2020 году было зарегистрировано 107 тысяч.

Больше всего разводов в начале 2021 года было зафиксировано в Москве (7,4 тысячи), Подмосковье (почти 5 тысяч), в Краснодарском крае (3,8 тысячи), а также в Петербурге (3,5 тысячи) и Свердловской области (2,8 тысячи). При этом в некоторых регионах за такой же период распалось малое количество семей. Так, меньше всего разводов наблюдалось в ЯНАО (34), на Чукотке (35), в Ингушетии (93) и Магаданской области (100).