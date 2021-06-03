"Я абсолютно не виновен": Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью
Рэпера сопровождает его возлюбленная Дилара. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности".
Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью. Видео © LIFE
Российский рэпер Алишер Моргенштерн приехал на новеньком голубом "макларене" в Зюзинский суд, где сегодня рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в его клипах. К слову, музыканту грозит до полутора миллионов рублей штрафа.
"Я абсолютно не виновен, и сегодня мы это докажем!" — заявил рэпер.
Поддержать Алишера приехала его возлюбленная Дилара. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности". Комментируя запрет на своё творчество, певец выразил мнение, что всё это глупости. Он также уверен в том, что хорошая музыка никому не мешает.
Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.
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