Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я абсолютно не виновен": Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью

Рэпера сопровождает его возлюбленная Дилара. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности".

3 июня, 07:15

Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью. Видео © LIFE

Российский рэпер Алишер Моргенштерн приехал на новеньком голубом "макларене" в Зюзинский суд, где сегодня рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в его клипах. К слову, музыканту грозит до полутора миллионов рублей штрафа.

"Я абсолютно не виновен, и сегодня мы это докажем!" — заявил рэпер.

Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Клип Моргенштерна и DJ Smash проверят на предмет оскорбления чувств верующих

Поддержать Алишера приехала его возлюбленная Дилара. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности". Комментируя запрет на своё творчество, певец выразил мнение, что всё это глупости. Он также уверен в том, что хорошая музыка никому не мешает.

Напомним, в апреле на Моргенштерна завели административное дело за пропаганду наркотиков в клипах "Розовое вино – 2" и Family. К правоохранителям обратился экс-депутат Госдумы Дмитрий Носов. Ранее обращение в полицию из-за нового клипа Моргенштерна готовили православные активисты. По их мнению, в видео на песню "Новая волна" усматриваются признаки оскорбления чувств верующих.

Рэпера Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины

Рэпера Моргенштерна признали угрозой нацбезопасности Украины

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Утёр нос рэп-культуре": Лидер "Коррозии металла" назвал Моргенштерна гением

28 мая, 21:37

"Пусть оплатит посещения психолога": Россиянка уличила бывшего в изменах и теперь требует миллионную компенсацию в суде

вчера в 15:01

Умер актёр из "Ментозавров"

вчера в 23:21

Стало известно о новом штрафе для автомобилистов за превышение "средней скорости"

сегодня в 07:57

Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка

сегодня в 07:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1