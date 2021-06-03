"Я абсолютно не виновен": Моргенштерн приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в траурной одежде и с тростью

Рэпера сопровождает его возлюбленная Дилара. Парочка нарядилась в чёрные строгие костюмы, потому что, как заявил исполнитель, "скорбит по адекватности".