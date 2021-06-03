Осталось 100 км: Новак заявил, что "Северный поток – 2" почти достроен
По его словам, точные сроки завершения работ зависят от разных условий, в том числе технических и погодных.
Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance
Трубопровод "Северный поток – 2" практически достроен, осталось проложить около 100 км по двум ниткам. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак. При этом он выразил надежду на завершение укладки до конца 2021 года.
"Что касается "Северного потока – 2", работы продолжаются, они и не останавливались. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", — отметил Новак.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.
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А ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
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