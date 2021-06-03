Трубопровод "Северный поток – 2" практически достроен, осталось проложить около 100 км по двум ниткам. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума журналистам заявил вице-премьер РФ Александр Новак. При этом он выразил надежду на завершение укладки до конца 2021 года.

"Что касается "Северного потока – 2", работы продолжаются, они и не останавливались. Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта политика будет завершена в этом году", — отметил Новак.