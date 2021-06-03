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Россия заняла 11-е место в рейтинге привлекательности для иностранных инвесторов

Практически все проекты в РФ, которые анонсировались в 2019 году, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили развиваться и в 2020-м. В это же время в Европе число замороженных проектов, по словам эксперта, составило порядка 30%.

3 июня, 06:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

На 11-м месте расположилась Россия в рейтинге наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы. Об этом рассказали эксперты из компании EY на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В прошлом году иностранные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России. По сравнению с 2019 годом количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26%. Средний процент падения показателя по Европе составил 21%, это близко к показателям 2014 года", — сообщил управляющий партнёр EY по странам СНГ Александр Ивлев.

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При этом он подчеркнул, что практически все проекты в РФ, которые анонсировались в 2019 году, несмотря на пандемию коронавируса, продолжили развиваться и в 2020 году. В это же время в Европе число замороженных проектов, по словам Ивлева, составило порядка 30%.

Отмечается, что самой основной страной-инвестором для России оказалась Германия. Так, наиболее популярными стали агропродовольственный сектор, производство машин и оборудования. Второе место среди государств, активно инвестирующих в российскую экономику, заняли Китай и США. Каждая страна в 2020 году вложила средства в 15 проектов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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