В МИД Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

Германия считает важным фактором сохранение транзита газа через Украину наряду с "Северным потоком – 2". Об этом заявили в МИД Германии. В качестве ответа на заявления Кремля по этому вопросу, там указали на недавнее высказывание официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Для федерального правительства было и остаётся всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком – 2", оставалась страной-транзитёром, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве — вы помните, что у нас был уполномоченный по данной теме — Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — цитирует РИА "Новости" источник во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

Собеседник агентства также напомнил заявления Зайберта об этом соглашении, которое "стало важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении".