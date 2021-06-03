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В МИД Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

ФРГ интенсивно выступало за то, чтобы при европейском посредничестве Москва и Киев заключили новый соответствующий договор, подчеркнули там.

3 июня, 05:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Германия считает важным фактором сохранение транзита газа через Украину наряду с "Северным потоком – 2". Об этом заявили в МИД Германии. В качестве ответа на заявления Кремля по этому вопросу, там указали на недавнее высказывание официального представителя Правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Для федерального правительства было и остаётся всегда самым важным, чтобы Украина, также с "Северным потоком – 2", оставалась страной-транзитёром, поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве — вы помните, что у нас был уполномоченный по данной теме — Россия и Украина заключили новый договор о транзите", — цитирует РИА "Новости" источник во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

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Собеседник агентства также напомнил заявления Зайберта об этом соглашении, которое "стало важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении".

Напомним, в Кремле заверили, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину. Российское руководство исходит из того, что в дальнейшем объёмы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, поэтому украинский транзит может быть востребован.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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