"Мир в Европе будет только с Россией": Курц заявил о необходимости сотрудничества ЕС и РФ в сферах общих интересов

Речь идёт в том числе о борьбе с изменением климата и области нераспространения ядерного оружия. Брюссель и Москва должны открыто обсуждать расхождения во взглядах, отметил он.