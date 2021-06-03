"Мир в Европе будет только с Россией": Курц заявил о необходимости сотрудничества ЕС и РФ в сферах общих интересов
Речь идёт в том числе о борьбе с изменением климата и области нераспространения ядерного оружия. Брюссель и Москва должны открыто обсуждать расхождения во взглядах, отметил он.
Себастьян Курц. Фото © ТАСС / AP
Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Евросоюз и Россия должны сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, например касательно прав человека или территориальной целостности Украины. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
"И то, и другое должно быть возможно в дальнейшем: открыто обсуждать расхождения и в то же время сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес. В конце концов, мне совершенно ясно: мир в Европе будет только с Россией, а не против неё", — отметил канцлер Австрии.
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По его словам, диалог необходимо наладить, в частности, в вопросе борьбы с изменением климата и в области нераспространения ядерного оружия на примере ведущихся в Вене переговоров по ядерной программе Ирана.
Себастьян Курц выступит 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.
Ранее Лайф рассказывал, что Австрия завершила переговоры по закупке "Спутника V" и ждёт решения регулятора ЕС. Важнейшим моментом в плане использования препарата станет время, которое потребуется для регистрации, заметил канцлер страны.
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