Мошенники вспомнили старую схему кражи денег с карт россиян

В России опять стала распространяться схема с хищением денег с банковских карт путём подбора секретного кода и срока их действия. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей банковского рынка. Деньги с таких "рассекреченных" карт выводятся через фальшивые интернет-магазины.

Как рассказали изданию в Лаборатории Касперского, мошенники, зная номер карты и Ф.И.О. её владельца, стараются подобрать CVV и срок действия. Эта схема была в ходу несколько лет назад, а затем её подзабыли из-за внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству. Актуальна она стала из-за роста популярности виртуальных банковских карт.

"Сроки действия таких карт зачастую ограничены несколькими месяцами, что несколько снижает количество попыток, которые должен сделать злоумышленник, чтобы подобрать реальную дату истечения карты", — пояснили газете в IT-компании КРОК.

В Банке России изданию подтвердили, что эта схема всё ещё в ходу. Вместе с тем регулятор отмечает, что эффективность у неё низкая, из-за чего широкого распространения она не получает.