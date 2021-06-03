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Мошенники вспомнили старую схему кражи денег с карт россиян

Распространена она была несколько лет назад, а сейчас стала актуальна из-за появления большого количества виртуальных карт, срок действия у которых небольшой.

3 июня, 04:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России опять стала распространяться схема с хищением денег с банковских карт путём подбора секретного кода и срока их действия. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей банковского рынка. Деньги с таких "рассекреченных" карт выводятся через фальшивые интернет-магазины.

Как рассказали изданию в Лаборатории Касперского, мошенники, зная номер карты и Ф.И.О. её владельца, стараются подобрать CVV и срок действия. Эта схема была в ходу несколько лет назад, а затем её подзабыли из-за внедрения банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству. Актуальна она стала из-за роста популярности виртуальных банковских карт.

"Сроки действия таких карт зачастую ограничены несколькими месяцами, что несколько снижает количество попыток, которые должен сделать злоумышленник, чтобы подобрать реальную дату истечения карты", — пояснили газете в IT-компании КРОК.

Эксперт рассказал, какие сайты мошенники чаще подделывают

Эксперт рассказал, какие сайты мошенники чаще подделывают

В Банке России изданию подтвердили, что эта схема всё ещё в ходу. Вместе с тем регулятор отмечает, что эффективность у неё низкая, из-за чего широкого распространения она не получает.

Ранее Лайф также рассказывал, что мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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