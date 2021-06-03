Захарова отвергла обвинения в дискриминации СМИ-иноагентов
Официальный представитель министерства отметила, что соответствующий закон в РФ появился в ответ на действия США в отношении отечественных СМИ.
Фото © LIFE
Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время делового завтрака "Ино-СМИ-иноагенты в России", организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы будем делать всё для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", — сказала она.
Захарова напомнила, что закон об иноагентах в России появился в качестве ответной меры на действия США в отношении российских СМИ. Она подчеркнула, что "западные партнёры" не оставили РФ другого выхода. По её словам, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Комментариев: 0