Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова отвергла обвинения в дискриминации СМИ-иноагентов

Официальный представитель министерства отметила, что соответствующий закон в РФ появился в ответ на действия США в отношении отечественных СМИ.

3 июня, 06:58
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время делового завтрака "Ино-СМИ-иноагенты в России", организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем делать всё для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", — сказала она.

В России предложили создать Комитет по выявлению иностранного вмешательства

В России предложили создать Комитет по выявлению иностранного вмешательства

Захарова напомнила, что закон об иноагентах в России появился в качестве ответной меры на действия США в отношении российских СМИ. Она подчеркнула, что "западные партнёры" не оставили РФ другого выхода. По её словам, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Захарова не исключила "русский след" в скандале со шпионажем США за Меркель

сегодня в 01:24

Внесённое в реестр СМИ-иноагентов издание VTimes* объявило о своём закрытии

сегодня в 06:15

В России может появиться ещё один лоукостер

сегодня в 07:35

В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствам к юным синхронисткам

сегодня в 07:43

Легенда порно сообщила о беременности, но фанатов беспокоит, кто же отец будущего ребёнка

сегодня в 07:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1