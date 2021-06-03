Захарова отвергла обвинения в дискриминации СМИ-иноагентов

Москва отвергает обвинения в том, что в России существует дискриминация в отношении СМИ-иноагентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время делового завтрака "Ино-СМИ-иноагенты в России", организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы будем делать всё для того, чтобы эту информацию дезавуировать, когда будут говорить, что в нашей стране СМИ-иноагенты не пользуются теми же правами, которыми пользуются остальные СМИ. Это неправда... Мы продолжаем работать со всеми", — сказала она.

Захарова напомнила, что закон об иноагентах в России появился в качестве ответной меры на действия США в отношении российских СМИ. Она подчеркнула, что "западные партнёры" не оставили РФ другого выхода. По её словам, "даже общего взгляда достаточно", чтобы понять, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов.