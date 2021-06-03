Пушков ответил на слова Зеленского об убытках Украины из-за "Северного потока – 2"

Урезание расходов Украины на армию пойдёт только на пользу стране. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Незалежной Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока – 2" для Киева.

"Украине будет намного лучше без армии. Бомбардировки Донбасса прекратятся. Молодые украинцы перестанут умирать. Не будет иллюзий, что Украина может вернуть Крым. И Киев не будет втягивать НАТО в военный кризис с Россией. Украине просто армия не нужна", — написал сенатор в "Твиттере".