Пушков ответил на слова Зеленского об убытках Украины из-за "Северного потока – 2"
Сенатор также отметил, что жалобы Киева американцам бессмысленны, так как для Вашингтона более приоритетны отношения с Берлином, который поддерживает строительство газопровода.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Урезание расходов Украины на армию пойдёт только на пользу стране. Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков, комментируя высказывание президента Незалежной Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия "Северного потока – 2" для Киева.
"Украине будет намного лучше без армии. Бомбардировки Донбасса прекратятся. Молодые украинцы перестанут умирать. Не будет иллюзий, что Украина может вернуть Крым. И Киев не будет втягивать НАТО в военный кризис с Россией. Украине просто армия не нужна", — написал сенатор в "Твиттере".
В другой публикации в микроблоге Пушков отметил, что жалобы Зеленского американцам бессмысленны, так как для Вашингтона более приоритетны отношения с Берлином, который поддерживает строительство газопровода, а Киев "всё равно у США в кармане".
Как сообщал Лайф, 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.
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