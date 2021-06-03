В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам
По данным источника, один из инцидентов произошёл во время спортивных сборов в Анапе в 2018 году.
Фото © "Mash на Мойке"
В Санкт-Петербурге задержали тренера по синхронному плаванию, которого ранее обвинили в домогательствах по отношению к ученицам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает источник Лайфа.
По данным нашего собеседника, тренер подозревается в насильственных действиях сексуального характера, которые он совершил в 2018 году в отношении минимум одной из подопечных во время спортивных сборов в Анапе.
Напомним, ранее родители пяти девочек-синхронисток из Аничкова дворца творчества в Санкт-Петербурге обвинили тренера в домогательствах. Как заявили мамы школьниц, 40-летний мужчина домогался своих учениц во время отдыха в детском лагере несколькими годами ранее, когда тем было по 11–12 лет. В то же время жена тренера в разговоре с Лайфом эту информацию категорически отвергла.
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