В Петербурге задержали тренера, которого обвинили в домогательствах к юным синхронисткам

В Санкт-Петербурге задержали тренера по синхронному плаванию, которого ранее обвинили в домогательствах по отношению к ученицам. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает источник Лайфа.

По данным нашего собеседника, тренер подозревается в насильственных действиях сексуального характера, которые он совершил в 2018 году в отношении минимум одной из подопечных во время спортивных сборов в Анапе.