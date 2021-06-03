Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

Один рабочий погиб в результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии. Об этом Лайфу рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошёл в Окинском районе на золотодобывающем руднике "Владимирский". По предварительным данным, там самопроизвольно сдетонировала взрывчатка. В момент происшествия в руднике находилось восемь рабочих. Семерым из них удалось самостоятельно подняться на поверхность, один скончался на месте инцидента.

По нашим данным, погибшим оказался рабочий Дмитрий Б. 1991 года рождения. Отмечается, что спасатели уже извлекли его тело из шахты. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности. Сейчас на месте происшествия работают горноспасатели и сотрудники экстренных служб.

Как сообщили Лайфу в СУ СКР по региону, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.