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Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

По оценкам специалистов, действующая газотранспортная система способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой её модернизации.

3 июня, 08:08
<p>Анатолий Чубай. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Анатолий Чубай. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В будущем Россия может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", — сказал он.

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Чубайс отметил, что, по оценкам специалистов, действующая газотранспортная система способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Он подчеркнул, что Россия имеет "фантастическое преимущество", о котором другие страны не могут и мечтать, потому в это нужно "вцепиться зубами" и немедленно развиваться в этом направлении.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разработали Aurus на водороде. Таким образом, завод Ford Sollers в Елабуге в Татарстане стал единственным в мире, который имеет разработанный лабораторный образец на таком носителе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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