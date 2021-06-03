Экспорт водорода поможет России сохранить статус великой энергодержавы, заявил Чубайс

В будущем Россия может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода", — сказал он.

Чубайс отметил, что, по оценкам специалистов, действующая газотранспортная система способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспорта водорода без глубокой модернизации ГТС. Он подчеркнул, что Россия имеет "фантастическое преимущество", о котором другие страны не могут и мечтать, потому в это нужно "вцепиться зубами" и немедленно развиваться в этом направлении.