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Лайф публикует фото с места взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии, где погиб рабочий

Мужчину нашли под завалами породы в шести метрах от забоя. На поверхности были видны лишь голова и кисть руки.

3 июня, 08:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Рабочий рудника "Владимирский" в Бурятии Дмитрий Б., который погиб при взрыве на золотодобывающей шахте, во время ЧП получил открытую черепно-мозговую травму, что и стало причиной смерти, сообщил источник Лайфа. В нашем распоряжении также оказались фото с места происшествия.

  • Погибший рабочий. Фото © Соцсети
    Погибший рабочий. Фото © Соцсети
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Погибший рабочий. Фото © Соцсети

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Уточняется, что тело мужчины нашли под завалами породы в шести метрах от забоя. На поверхности были видны лишь голова и кисть руки. Коллеги сразу проверили пульс, но его не было, приехавшие медики зафиксировали время смерти.

Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

Рабочий погиб при взрыве на золотодобывающей шахте в Бурятии

По информации источника, в шахте сдетонировала взрывчатка, которую закладывали для проведения буровзрывных работ. Предварительно, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

Ранее Лайф рассказывал, что пять детей пострадали под Вологдой при взрыве газового баллона. Случилось это в заброшенном доме в садовом товариществе. Один из пострадавших — в тяжёлом состоянии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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