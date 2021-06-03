Лайф публикует фото с места взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии, где погиб рабочий

Рабочий рудника "Владимирский" в Бурятии Дмитрий Б., который погиб при взрыве на золотодобывающей шахте, во время ЧП получил открытую черепно-мозговую травму, что и стало причиной смерти, сообщил источник Лайфа. В нашем распоряжении также оказались фото с места происшествия.











Уточняется, что тело мужчины нашли под завалами породы в шести метрах от забоя. На поверхности были видны лишь голова и кисть руки. Коллеги сразу проверили пульс, но его не было, приехавшие медики зафиксировали время смерти.

По информации источника, в шахте сдетонировала взрывчатка, которую закладывали для проведения буровзрывных работ. Предварительно, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.