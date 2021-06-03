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"Русский человек всегда подставит плечо": Психоаналитик объяснила готовность россиян оплачивать высокими налогами помощь бедным

Доброта свойственна большинству наших соотечественников, особенно это касается представителей старшего поколения. По словам специалиста, они совершенно иначе относятся к общечеловеческим ценностям, нежели современная молодёжь.

3 июня, 08:46
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Русский человек всегда подставит плечо и поможет, даже если ему самому живётся несладко. Об этом Лайфу заявила психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова, комментируя недавний опрос ВЦИОМа, который показал, что большинство наших соотечественников готовы платить больше налогов ради помощи бедным.

"В каких бы отношениях мы ни были с соседями в широком смысле слова, русский человек всегда подставит плечо и поможет", — отметила собеседница Лайфа.

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Полянова считает, что доброта свойственна большинству россиян, особенно это касается представителей старшего поколения. По словам психоаналитика, они совершенно иначе относятся к общечеловеческим ценностям, нежели современная молодёжь.

При этом важно отметить, что зачастую тот, кто старается помочь бедным, сам не может похвастаться хорошим финансовым положением. По словам эксперта, о том, почему так происходит, стоит задуматься социологам. Комментируя это, собеседница привела в пример библейскую притчу о том, что голодного можно единожды накормить рыбой, а можно дать удочку, и он будет сытым всю жизнь.

"К сожалению, есть и отрицательная сторона. У нас в стране многие говорят "да", а потом делают совершенно другое", — добавила Полянова, отметив, что опрос "вообще никакого значения мог не иметь" для тех, кто уходит от уплаты налогов.

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Как уже писал Лайф, согласно проведённому опросу ВЦИОМа, большая часть россиян (54%) заявили, что согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки. Чаще всего такой вариант выбирали представители старшей возрастной группы (60 лет и старше).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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