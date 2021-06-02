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Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Благодаря этому документу доведение газа до участка хотят сделать максимально удобным и простым для граждан.

2 июня, 08:10

Фото © ТАСС / Igor Kralj / PIXSELL

Совет Федерации одобрил закон о бесплатном подключении газа к границам участка граждан. Теперь документ должен поступить на подпись президенту.

Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут газораспределительные организации.

"Очень важное, нужное дело": В Совфеде оценили принятые Думой поправки о бесплатном подключении населения к газу

"Очень важное, нужное дело": В Совфеде оценили принятые Думой поправки о бесплатном подключении населения к газу

Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

Напомним, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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