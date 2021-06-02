Совфед одобрил закон о бесплатном подключении населения к газу

Совет Федерации одобрил закон о бесплатном подключении газа к границам участка граждан. Теперь документ должен поступить на подпись президенту.

Напомним, поправки устанавливают, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, процесс подключения будет максимально удобным и простым для людей. Проводить такие работы будут газораспределительные организации.

Авторами поправок стали председатели обеих палат парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, сенатор Андрей Кутепов и глава Комитета ГД по энергетике Павел Завальный.