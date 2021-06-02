Вора в законе Осетрину-младшего приговорили к 10 годам за решёткой

Саратовский областной суд приговорил вора в законе Сергея Асатряна, известного в криминальном мире как Осетрина-младший, к 10 годам заключения. Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

"Из материалов дела следует, что Асатрян С.Э. являлся представителем воровской династии, сыном известного криминального авторитета, благодаря чему получил прозвище Осетрина-младший. Отрицая общепринятые моральные принципы и правила поведения, он, следуя примеру отца, пожелал реализоваться в преступной среде", — отмечается в сообщении.

Так, в 2008 году в одном из московских ресторанов состоялась коронация 22-летнего Асатряна, его признали вором в законе. Позднее он совершил ряд преступлений, пытаясь соответствовать своему положению и стремясь повысить влияние в преступном мире, за что и был осуждён. Находясь в заключении, Осетрина-младший продолжал выполнять возложенные на него обязательства.

Однако в апреле 2019 года был принят Федеральный закон, согласно которому факт занятия высшего положения в преступной иерархии теперь признавался самостоятельным преступлением. Асатрян, осведомлённый об уголовной ответственности, не стал отказываться от своего криминального статуса. Но когда ему стал грозить новый срок, начал отрицать своё положение в преступной иерархии.

Саратовской областной суд изучил материалы дела и признал вину Осетрины-младшего установленной, так как она подтверждается не только свидетельскими показаниями, но и обязательными к исполнению указаниями авторитетных заключённых, а также татуировками подсудимого.

Асатряну назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, но по совокупности приговоров к этому решению было присоединено не отбытое криминальным авторитетом предыдущее наказание. Таким образом, в заключении Осетрина-младший проведёт 10 лет, первые пять из которых — в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии особого режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.