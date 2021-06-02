Совфед проголосовал за денонсацию Договора по открытому небу

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. За выход РФ из соглашения сенаторы проголосовали единогласно. Ранее документ приняли в Госдуме, теперь его отправят на подпись к президенту.

Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.