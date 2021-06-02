Совфед проголосовал за денонсацию Договора по открытому небу
Ранее также единогласно документ приняла Госдума. Теперь его направят на подпись президенту.
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Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. За выход РФ из соглашения сенаторы проголосовали единогласно. Ранее документ приняли в Госдуме, теперь его отправят на подпись к президенту.
Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.
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В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.
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