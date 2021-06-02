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Совфед проголосовал за денонсацию Договора по открытому небу

Ранее также единогласно документ приняла Госдума. Теперь его направят на подпись президенту.

2 июня, 07:52
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Meeting_of_the_Federation_Council_(2018-12-11).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. За выход РФ из соглашения сенаторы проголосовали единогласно. Ранее документ приняли в Госдуме, теперь его отправят на подпись к президенту.

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Напомним, в январе 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения. В дипведомстве напомнили, что после выхода в ноябре 2020 года из договора Вашингтона баланс интересов других стран-участниц был нарушен. Чтобы его восстановить, Москва предложила Соединённым Штатам поддерживать жизнеспособность договора, однако ответа от американских партнёров так и не последовало.

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В результате 5 мая Правительство РФ одобрило предложение по денонсации, что позволило президенту внести соответствующий документ в Госдуму, которая единогласно проголосовала за законопроект.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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