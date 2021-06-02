"Помогли украинцы из Кремниевой долины": Netflix исправил перевод слова "бандеровец" в "Брате-2"
Предыдущая версия вызвала волну негодования среди украинских парламентариев. Так, по словам депутата Александры Устиновой, изменения в титры были внесены спустя несколько часов после скандала.
Кадр из фильма "Брат-2" © "Кинопоиск"
Американская стриминговая платформа Netflix, на которой недавно вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2", исправила во второй киноленте перевод на английский слова "бандеровец", которое изначально упоминалось как "украинский нацистский коллаборационист". Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.
Изменить перевод слова, по словам Устиновой, удалось благодаря "украинцам из Кремниевой долины". В частности, речь идёт об уроженце Львова, который как раз работает программистом в Netflix.
"Я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен благодаря нашему Арсену Костенко. Теперь там не nazi, а banderite", — отметила Устинова в посте на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее российский писатель и публицист Дмитрий Гоблин Пучков оценил перевод Netflix культовой российской дилогии — фильмов "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Картины вышли без купюр и с английскими субтитрами, однако в некоторых сценах недостоверно переданы особенности русской речи, считает переводчик.
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