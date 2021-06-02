Американская стриминговая платформа Netflix, на которой недавно вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2", исправила во второй киноленте перевод на английский слова "бандеровец", которое изначально упоминалось как "украинский нацистский коллаборационист". Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Александра Устинова.

Изменить перевод слова, по словам Устиновой, удалось благодаря "украинцам из Кремниевой долины". В частности, речь идёт об уроженце Львова, который как раз работает программистом в Netflix.

"Я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен благодаря нашему Арсену Костенко. Теперь там не nazi, а banderite", — отметила Устинова в посте на своей странице в "Фейсбуке".