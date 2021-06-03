В Петербурге идут обыски в крупных сервисах аренды электросамокатов
Поводом стали участившиеся случаи травмирования детей. Лишь за последние два дня в Северной столице произошли сразу несколько дорожных инцидентов с участием этого вида транспорта, где пострадали несовершеннолетние.
Фото © Pixabay
В Санкт-Петербурге следователи нагрянули с обысками в офисы крупнейших сервисов по аренде электросамокатов. Поводами стали участившиеся случаи травмирования детей в результате неаккуратных действий арендаторов этого вида транспорта. Так, 1 июня в Колпинском районе мужчина совершил наезд на 4-летнего мальчика, который в результате столкновения получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. А в Невском районе 2 июня неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавший ребёнок также был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один случай произошёл вчера в Московском районе Петербурга. Там мужчина 1998 года рождения, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 4-летнего мальчика.
"В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка", — говорится в сообщении петербургского управления СКР.
Лайф ранее сообщал, что в городе Новозыбкове Брянской области патрульная машина Росгвардии сбила двух детей, которые пересекали пешеходный переход на самокатах. А в Химках водитель внедорожника насмерть сбил мужчину на электросамокате, сдав назад. Лайф также рассказывал, что в Геленджике камера сняла, как девушку протаранили электросамокатом. В результате столкновения пострадавшую отбросило на асфальт, она сильно ударилась головой.
ДТП с участием электросамокатов в последнее время вызывают широкий резонанс. В Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части использования электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколёс и других подобных транспортных средств в местах отдыха горожан. В частности, речь идёт о введении номерных знаков, а также ограничении скорости.
Комментариев: 0