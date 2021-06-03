В Петербурге идут обыски в крупных сервисах аренды электросамокатов

В Санкт-Петербурге следователи нагрянули с обысками в офисы крупнейших сервисов по аренде электросамокатов. Поводами стали участившиеся случаи травмирования детей в результате неаккуратных действий арендаторов этого вида транспорта. Так, 1 июня в Колпинском районе мужчина совершил наезд на 4-летнего мальчика, который в результате столкновения получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. А в Невском районе 2 июня неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, совершил наезд на 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавший ребёнок также был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один случай произошёл вчера в Московском районе Петербурга. Там мужчина 1998 года рождения, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 4-летнего мальчика.

"В настоящее время в рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка", — говорится в сообщении петербургского управления СКР.