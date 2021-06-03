В России уже в 2021 году может заработать цифровой санитарный паспорт Travel Pass

Цифровой санитарный паспорт IATA Travel Pass может заработать в России уже в 2021 году — как и во всём мире. Об этом рассказал журналистам замглавы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Последний раз встречались с ними (с IATA. — Прим. ред.), они называли 2021 год [запуска приложения]. То есть в мире заработает в 2021 году и Россия сразу присоединится", — сказал Богданов.

Замглавы Минтранса отметил, что сразу несколько российских перевозчиков тестируют приложение. Эксперимент уже проводится на рейсах в Лондон и другие города Европы, а во второй волне, вероятно, присоединится Азия. Богданов также выразил надежду, что, наряду с азиатскими странами, к тестированию присоединятся государства Северной Америки. Он подчеркнул, что для запуска приложения в России необходимо будет внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила.