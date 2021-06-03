В России уже в 2021 году может заработать цифровой санитарный паспорт Travel Pass
Данное приложение тестируют несколько российских перевозчиков. В эксперименте участвуют пассажиры рейсов в Лондон и другие города Европы, отметили в Минтрансе.
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Цифровой санитарный паспорт IATA Travel Pass может заработать в России уже в 2021 году — как и во всём мире. Об этом рассказал журналистам замглавы Минтранса Кирилл Богданов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Последний раз встречались с ними (с IATA. — Прим. ред.), они называли 2021 год [запуска приложения]. То есть в мире заработает в 2021 году и Россия сразу присоединится", — сказал Богданов.
Замглавы Минтранса отметил, что сразу несколько российских перевозчиков тестируют приложение. Эксперимент уже проводится на рейсах в Лондон и другие города Европы, а во второй волне, вероятно, присоединится Азия. Богданов также выразил надежду, что, наряду с азиатскими странами, к тестированию присоединятся государства Северной Америки. Он подчеркнул, что для запуска приложения в России необходимо будет внести соответствующие изменения в федеральные авиационные правила.
Напомним, в марте текущего года Лайф сообщал о первом пассажире, который совершил перелёт с использованием санитарного паспорта Travel Pass. Это приложение может стать важным шагом на пути к открытию границ.
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