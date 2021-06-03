На юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья

Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать малыша до сих пор находится в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не может.