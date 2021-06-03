На юге Москвы годовалый малыш выпал из окна 14-го этажа, пока родители отходили от вечернего застолья
Погибшему мальчику не исполнилось ещё и двух лет. Со слов соседей, мать малыша до сих пор находится в нетрезвом состоянии и пояснений о произошедшем дать не может.
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Трагическое происшествие произошло на улице Маршала Захарова. Мальчик 2019 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже, и разбился насмерть.
По информации источников Лайфа, ребёнок воспитывался в неблагополучной семье, родители злоупотребляли алкоголем. Со слов соседей, накануне вечером у них тоже было застолье, а мать малыша до сих пор находится в нетрезвом состоянии и никаких пояснений дать не может.
Следователи уже осмотрели квартиру, где произошло ЧП. Они обнаружили, что матрац от детской кроватки почти прилегает к окну балкона, в связи с чем имеются все основания полагать, что ребёнка туда клали спать и он, проснувшись, случайно выполз в окно.
Ранее в Москве произошла похожая трагическая случайность: трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на козырёк подъезда в Пресненском районе и скончалась после госпитализации. А в Тюмени на днях 6-летний мальчик выжил после падения с девятого этажа. Сообщалось, что пострадавший ребёнок находится в реанимации, ему провели сложную операцию, и пока врачи не дают никаких прогнозов.
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