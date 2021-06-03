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На Урале после сплава на байдарке пропала туристка из Перми

Девушка перестала выходить на связь 29 мая, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

3 июня, 09:10

Фото © VK / ПРОО "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой"

29 мая в Свердловской области пропала 35-летняя туристка из Перми Анастасия Пыхтеева, сплавлявшаяся на байдарке. Её ищут полиция, волонтёры, водолазы и даже беспилотник. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 29 мая туристка приехала в город Нижние Серги и начала сплав по реке Серге на байдарке. Конечным пунктом должно было стать село Аракаево, но женщина туда так и не добралась. До сих пор её местонахождение неизвестно.

Фото © VK / ПРОО "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой"

Фото © VK / ПРОО "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой"

"С учётом того, что у женщины не было оснований куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом её устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела", — рассказали в СУ СКР по региону.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на поиски туристки направлено несколько групп, подключены волонтёры, шесть плавсредств обследуют акваторию реки Серги, также работает беспилотник, который с высоты птичьего полёта анализирует квадраты возможного местонахождения путешественницы.

В Ивановской области вторую неделю ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска

В Ивановской области вторую неделю ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска

"Прошу всех, кто может располагать сведениями об обстоятельствах исчезновения женщины, в том числе конфиденциально, проинформировать органы полиции по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД: 8(343)358-71-61", — отметил полковник Горелых.

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Ранее сообщалось, что в Ивановской области ищут капитана полиции, таинственно исчезнувшего во время отпуска. В Следственном комитете считают, что с мужчиной могли расправиться, по факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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