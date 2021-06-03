Минспорт поддержит заявку Казани на проведение летней Олимпиады
До этого столица Татарстана уже принимала универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта и другие крупные старты.
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Министерство спорта РФ поддержит заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр сразу после того, как это станет возможным. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ведомства Олег Матыцин.
"Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, Министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом", — отметил Матыцин.
Он также подчеркнул, что Казань известна как спортивная столица России с точки зрения инфраструктуры, уровня обеспеченности персоналом и профессионализма команды, которая там работает. Сам город, как напомнил глава ведомства, принимал уже практически все крупные спортивные соревнования, за исключением Олимпиады.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских игр сразу после того, как прекратится запрет CAS на проведение в РФ крупных соревнований.
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