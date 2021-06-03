Минспорт поддержит заявку Казани на проведение летней Олимпиады

Министерство спорта РФ поддержит заявку Казани на проведение летних Олимпийских игр сразу после того, как это станет возможным. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава ведомства Олег Матыцин.

"Мы знаем, какой авторитет у города в международном спортивном сообществе, поэтому, конечно, Министерство спорта поддержит эту инициативу. Будем надеяться, что она будет достойно принята международным спортивным сообществом", — отметил Матыцин.

Он также подчеркнул, что Казань известна как спортивная столица России с точки зрения инфраструктуры, уровня обеспеченности персоналом и профессионализма команды, которая там работает. Сам город, как напомнил глава ведомства, принимал уже практически все крупные спортивные соревнования, за исключением Олимпиады.