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Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве

По данным следствия, он получил "вознаграждение" в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

3 июня, 09:10
<p>Иван Белавкин. Фото © <a href="https://www.susu.ru/ru/news/alumni?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">susu.ru</a></p>

Иван Белавкин. Фото © susu.ru

В Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении первого заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина, чиновника уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 — начала 2021 гг. получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации", — говорится в релизе на сайте ведомства.

В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

В Петербурге сотрудник института Росгвардии устроил в органы участкового, через которого брал взятки от абитуриентов

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения чиновнику. Расследование продолжается.

По данным Ura.ru, задержание Белавкина произошло во время заседания коллегии министерства.

"Когда следователи в сопровождении бойцов силовой поддержки вошли в здание, шла коллегия министерства. В самый разгар заседания в зал вошли спецназовцы и, не обращая внимания на шокированных чиновников, вывели Белавкина", — рассказал собеседник агентства.

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Он отметил, что одновременно с задержанием первого зама в ведомстве начались выемки документов и обыски. Сразу после задержания чиновника увезли на допрос, ночь он проведёт в изоляторе временного содержания.

Ранее Лайф рассказывал, что бывшего подчинённого генерала СК Музраева арестовали по делу о взяточничестве. Обвиняемого задержали в Волгограде и этапировали для проведения следственных действий в Москву.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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