Первого замминистра строительства Челябинской области заподозрили во взяточничестве

В Челябинской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении первого заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина, чиновника уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 — начала 2021 гг. получил взятку в размере более одного миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности, в интересах данной организации", — говорится в релизе на сайте ведомства.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения чиновнику. Расследование продолжается.

По данным Ura.ru, задержание Белавкина произошло во время заседания коллегии министерства.

"Когда следователи в сопровождении бойцов силовой поддержки вошли в здание, шла коллегия министерства. В самый разгар заседания в зал вошли спецназовцы и, не обращая внимания на шокированных чиновников, вывели Белавкина", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что одновременно с задержанием первого зама в ведомстве начались выемки документов и обыски. Сразу после задержания чиновника увезли на допрос, ночь он проведёт в изоляторе временного содержания.