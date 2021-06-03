"Разве мы этого хотим?": Силуанов заявил об инфляционном "перегреве" в России
По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан. Для предотвращения такого развития событий следует нормализовать бюджетную и денежно-кредитную политику.
Антон Силуанов. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Нынешний уровень инфляции в России свидетельствует о перегреве экономики. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на сессии Петербургского международного экономического форума.
"Элементы перегрева уже видим, высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берём год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведёт? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", — пояснил министр.
Силуанов также добавил, что нельзя затягивать с нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики. В противном случае, по его словам, потом стране сложнее будет выходить из кризиса.
Ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По данным ведомства, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.
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