Нынешний уровень инфляции в России свидетельствует о перегреве экономики. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Элементы перегрева уже видим, высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берём год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведёт? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат. Разве мы этого хотим? Нет", — пояснил министр.

Силуанов также добавил, что нельзя затягивать с нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики. В противном случае, по его словам, потом стране сложнее будет выходить из кризиса.