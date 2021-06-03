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Шнуров на квартирнике в студии российского общества "Знание" на ПМЭФ признался, что в молодости хотел стать богословом

Музыкант объяснил, что когда-то хотел получить религиозное образование, и рассказал школьникам, как относится к такому явлению, как творческий кризис.

3 июня, 10:30

Скриншот © LIFE

Сергей Шнуров пообщался со школьниками на квартирнике в студии российского общества "Знание" на ПМЭФ. Видео © LIFE

Известный российский музыкант Сергей Шнуров провёл квартирник в студии российского общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках презентации фильма "Квартирник Ленинград — Москва. Музыкальный джем-сейшн в студии Сергея Шнурова". Во время мероприятия артист ответил на вопросы школьников. Так, например, лидер группировки "Ленинград" рассказал, что успех — это иллюзия.

"Успех для меня, если я придумал то, что меня торкает! <...> Стремиться к успеху невозможно, это ускользающая история. Ищите в жизни более точные опоры. Успех целью быть не может", — ответил Шнуров на вопрос одного из школьников.

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Участники квартирника также поинтересовались у музыканта, как он справляется с творческим кризисом, на что Сергей заявил, что такого явления не существует, "человек либо занят делом, либо бездельничает". А на вопрос, почему в трудные минуты он не опустил руки, певец заявил, что "мужчинами движет сверхидея".

Кроме того, Шнуров рассказал о своём детстве, отметив, что вырос в коммуналке. Он подчеркнул, что всему научился у жизни и не верит в талант. По его словам, "даже Тимати был бы другой, если бы не было Владимира Высоцкого". Артист поделился, что любит слушать классическую музыку, например Второй концерт Рахманинова, а также посещает Мариинский театр.

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Шнуров рассказал и о своём новом проекте "Зоя", посоветовав школьникам ознакомиться с этим творчеством после 30 лет.

Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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