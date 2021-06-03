Шнуров на квартирнике в студии российского общества "Знание" на ПМЭФ признался, что в молодости хотел стать богословом
Музыкант объяснил, что когда-то хотел получить религиозное образование, и рассказал школьникам, как относится к такому явлению, как творческий кризис.
Скриншот © LIFE
Сергей Шнуров пообщался со школьниками на квартирнике в студии российского общества "Знание" на ПМЭФ. Видео © LIFE
Известный российский музыкант Сергей Шнуров провёл квартирник в студии российского общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках презентации фильма "Квартирник Ленинград — Москва. Музыкальный джем-сейшн в студии Сергея Шнурова". Во время мероприятия артист ответил на вопросы школьников. Так, например, лидер группировки "Ленинград" рассказал, что успех — это иллюзия.
"Успех для меня, если я придумал то, что меня торкает! <...> Стремиться к успеху невозможно, это ускользающая история. Ищите в жизни более точные опоры. Успех целью быть не может", — ответил Шнуров на вопрос одного из школьников.
Участники квартирника также поинтересовались у музыканта, как он справляется с творческим кризисом, на что Сергей заявил, что такого явления не существует, "человек либо занят делом, либо бездельничает". А на вопрос, почему в трудные минуты он не опустил руки, певец заявил, что "мужчинами движет сверхидея".
Кроме того, Шнуров рассказал о своём детстве, отметив, что вырос в коммуналке. Он подчеркнул, что всему научился у жизни и не верит в талант. По его словам, "даже Тимати был бы другой, если бы не было Владимира Высоцкого". Артист поделился, что любит слушать классическую музыку, например Второй концерт Рахманинова, а также посещает Мариинский театр.
Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"
Шнуров рассказал и о своём новом проекте "Зоя", посоветовав школьникам ознакомиться с этим творчеством после 30 лет.
Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
Ранее Лайф рассказывал, что блогер Даня Милохин ответил на вопрос о госрегулировании TikTok. Он убеждён, что блогерство — свободное пространство, в котором люди могут снимать всё, что хотят.
Комментариев: 0