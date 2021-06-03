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Число просмотров лекций марафона "Новое знание" превысило 70 миллионов

Как отметил первый замруководителя АП РФ, эти цифры опровергают стереотип о том, что современная молодёжь не готова к серьёзному контенту. По его словам, общество "Знание" и дальше намерено проводить подобные просветительские марафоны.

3 июня, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Познавательные лекции, которые были прочитаны в рамках марафона "Новое знание", набрали более 70 миллионов просмотров в Сети. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 миллионов раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции", — пояснил он.

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

Глава "Газпрома" в рамках лекции общества "Знание" рассказал школьникам об архитектуре "Лахта-центра"

По словам первого замруководителя АП РФ, эти цифры опровергают стереотип о том, что современная молодёжь не готова к серьёзному контенту. Кириенко отметил, что общество "Знание" и дальше намерено проводить подобные просветительские марафоны. Он выразил уверенность, что подобные проекты будут пользоваться большой популярностью среди наших соотечественников.

Ранее Лайф сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума политики, бизнесмены, спортсмены, деятели искусства приняли участие в уникальном проекте общества "Знание". Они прочли лекции о Северной столице. В роли лекторов выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, театральный режиссёр Андрей Могучий, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, а также российский предприниматель Юрий Ковальчук.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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