Число просмотров лекций марафона "Новое знание" превысило 70 миллионов

Познавательные лекции, которые были прочитаны в рамках марафона "Новое знание", набрали более 70 миллионов просмотров в Сети. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 миллионов раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции", — пояснил он.

По словам первого замруководителя АП РФ, эти цифры опровергают стереотип о том, что современная молодёжь не готова к серьёзному контенту. Кириенко отметил, что общество "Знание" и дальше намерено проводить подобные просветительские марафоны. Он выразил уверенность, что подобные проекты будут пользоваться большой популярностью среди наших соотечественников.