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В Петербурге задержали вора, обокравшего писателя Пелевина после получения литературной премии

Задержан и сообщник карманника, который помог ему скрыться с места преступления. На данный момент правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным кражам.

3 июня, 09:26
<p>Александр Пелевин. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/comrade_wolgast" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Пелевин</a></p>

Александр Пелевин. Фото © Twitter / Александр Пелевин

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали вора, укравшего мобильный телефон у писателя-фантаста Александра Пелевина после победы в литературной премии "Национальный бестселлер". Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на источник в МВД.

Задержанным оказался ранее судимый за воровство 22-летний выходец из одной из среднеазиатских республик. По версии следствия, он бросился обнимать писателя, который отмечал выигранную литературную премию с друзьями в одном из баров Северной столицы. После этого злоумышленник скрылся на авто, а Пелевин обнаружил, что в его кармане отсутствует телефон.

У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

У Пелевина украли телефон после получения литературной премии

Отмечается, что вместе с карманником также был задержан его сообщник, который увёз его с места преступления. На данный момент правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным эпизодам.

Ранее Лайф рассказывал, что Александр Пелевин стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер". До последнего с ним соперничал автор книги "Кока" Михаил Гиголашвили. Всё решил один голос.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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