В Петербурге задержали вора, обокравшего писателя Пелевина после получения литературной премии

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали вора, укравшего мобильный телефон у писателя-фантаста Александра Пелевина после победы в литературной премии "Национальный бестселлер". Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на источник в МВД.

Задержанным оказался ранее судимый за воровство 22-летний выходец из одной из среднеазиатских республик. По версии следствия, он бросился обнимать писателя, который отмечал выигранную литературную премию с друзьями в одном из баров Северной столицы. После этого злоумышленник скрылся на авто, а Пелевин обнаружил, что в его кармане отсутствует телефон.

Отмечается, что вместе с карманником также был задержан его сообщник, который увёз его с места преступления. На данный момент правоохранители проверяют их на причастность к аналогичным эпизодам.